"صحة دمياط" تكثف حملاتها المفاجئة لمصادرة سمكة الأرنب السامة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط، وفريق من مراقبة الأغذية بإدارة دمياط، حملة مرور مفاجئة، بالتنسيق الأمنى مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومدير المكتب الفنى بالإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة بالقاهرة، على ثلاجات وسوق السمك بمدينة عزبة البرج، وذلك لإجراء المداهمة والتفتيش المفاجئ لضبط السوق والبحث عن سمكة الأرنب السامة المحظور تداولها.

والجدير بالذكر أنه تم التأكد من سلامة الأسماك المعروضة بالفحص الظاهرى، ولم يتم العثور على أى نوع من الأسماك السامة حيث تأتى تلك الحملات فى ضوء حرص مديرية الصحة بدمياط على صحة وسلامة المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار جهود مديرية الصحة بدمياط فى الرقابة على الأغذية بالمنشآت الغذائية والأسواق فى اطار توجيهات خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ومنال عوض محافظ دمياط بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحى وبناءً على التعليمات المشددة من الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة.