اليوم السابع
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الجمعة، 28 أبريل 2023 05:54 م
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مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 307 منشآت خلال أسبوع فى الدقهلية

الجمعة، 28 أبريل 2023 04:34 م
مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 307 منشآت خلال أسبوع فى الدقهلية جانب من الحملات
الدقهلية : محمد الحبشي

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قامت إدارة مراقبة الأغذية بمحافظة الدقهلية، خلال الأسبوع الماضى  بشن حملات تفتيشية على 307 منشآت تبين أن 107 منشأت منها دون ترخيص و4  أخرى تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
 
وتمكنت الحملات من تحرير عدد 255محضراً و سحب 24عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 2219  كيلو من أغذية متنوعة و626 لترات عصائر والبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.
 
يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.
 
 
إعدام مواد غير صالحة
إعدام مواد غير صالحة

المرور علي منشآت غذائية
المرور علي منشآت غذائية

جانب من حملات مراقبه الاغذيه لمنشآت مخالفه
جانب من حملات مراقبه الاغذيه لمنشآت مخالفه

جانب من مخالفه المنشآت
جانب من مخالفه المنشآت

غلق منشأة لعدم توافر الإشتراطات والضرر بالصحة العامة
غلق منشأة لعدم توافر الإشتراطات والضرر بالصحة العامة

فحص مواد غذائية
فحص مواد غذائية

 

 


الاستهلاك الادمي

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الاشتراطات الصحية

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صحة الدقهلية



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