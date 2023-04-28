مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 307 منشآت خلال أسبوع فى الدقهلية

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 255محضراً و سحب 24عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 2219 كيلو من أغذية متنوعة و626 لترات عصائر والبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.



إعدام مواد غير صالحة



المرور علي منشآت غذائية



جانب من حملات مراقبه الاغذيه لمنشآت مخالفه



جانب من مخالفه المنشآت



غلق منشأة لعدم توافر الإشتراطات والضرر بالصحة العامة



فحص مواد غذائية

