اليوم السابع
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الإثنين، 01 مايو 2023 04:20 م
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الرئيسية صحة وطب

دراسة: تناول البروتين لا يؤثر على وظائف الكلى

الإثنين، 01 مايو 2023 04:00 م
دراسة: تناول البروتين لا يؤثر على وظائف الكلى الكلى
كتبت ميرفت رشاد

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نحن نستهلك البروتين بأشكال مختلفة سواء كانت منتجات ألبان أو لحوم أو بيض، تحتوي العديد من العدس والخضروات أيضًا على البروتين بكميات أقل، يختار بعض الأشخاص أيضًا استكمال نظامهم الغذائي ببروتين إضافي على شكل بروتين مصل اللبن، لكن هل لها تأثير سلبي على كليتيك؟ إليك ما يجب معرفته وفقا لما نشره موقع " healthshots".

أكدت دراسة نُشرت في المجلة الدولية للتغذية الرياضية والتمثيل الغذائي ، أن تناول البروتين لا يؤثر على وظائف الكلى، تضمنت مشاركين من بناة الجسم وغيرهم من الرياضيين المدربين تدريباً جيداً مع تناول كميات عالية من البروتين ، وخضعوا لتحليل سجل التغذية لمدة 7 أيام.

النظام الغذائي الغني بالبروتين لا يضر بالكلى
 

ليس لاستهلاك البروتين الغذائي تأثير مثبت على صحة كليتيك، حتى إذا كنت تستهلك كمية معتدلة من البروتين ، فسيكون هناك بعض الخبراء الصحيين حولك الذين سيخبرك أنك ستضر بكليتيك ، لا تصدق ذلك، لن يكون لنقص الفهم الأساسي لعمل جسمك أي تأثير إيجابي على نمط حياتك أو صحتك.

البروتين جزء أساسي من جسم الإنسان، إنها اللبنة الأساسية لتشريحك وهي ضرورية في صنع الهرمونات والإنزيمات والأنسجة ونمو الأظافر ونمو الشعر وصحة العظام وما إلى ذلك  إن الطلب على البروتين في جسمك شديد لدرجة أنه يصبح من الصعب للغاية المبالغة فيه.

يسبب الكثير من البروتين مشاكل في الجهاز الهضمي قبل ظهور الكلى ، لذا توقف عن القلق بشأن الكثير من البروتين، إن استهلاك ما يكفي من البروتين للتسبب في مشاكل في الجهاز الهضمي هو كمية عالية للغاية والوصول إلى هذا الرقم للفرد أمر غير محتمل للغاية.

أشياء تلحق الضرر بكليتيك
 

لا يوجد شيء يسبب ضررًا أكثر من الإجهاد التأكسدي الناجم عن ارتفاع مستويات الأنسولين وجلوكوز الدم في الكلى بالإضافة إلى تلف الشعيرات الدموية بسبب ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، ما يحفز مستويات الأنسولين والجلوكوز في الدم هو السكر والكربوهيدرات المكررة في النظام الغذائي، لذلك إذا كنت قلقًا للغاية بشأن تلف الكلى ، فقد ترغب في التفكير في تقليل السكريات والكربوهيدرات المكررة التي ليس لها وظيفة في جسمك بدلاً من استهداف البروتين الذي يمثل لبنة بناء جسم الإنسان.

 

 

 


البروتين

الكلى

تناول البروتين

حصوات الكلى



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