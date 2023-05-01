حبس سائق توك توك 4 أيام تسبب في مصرع شخص بإحدى قرى العياط

كتب أحمد إسماعيل - أسماء شلبى

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شخص فى إحدى قرى العياط بالجيزة نتيجة اصطدام التوك توك به.

فيما طلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

لقى شخص مصرعه نتيجة اصطدام توك توك به فى إحدى قرى العياط، وألقى رجال المباحث القبض على السائق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص فى حادث تصادم بإحدى قرى مركز العياط، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، اصطدام توك توك بشخص أثناء سيره بالطريق، مما أسفر عن إصابته ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التى لحقت به، وألقى رجال المباحث القبض على السائق المتسبب فى الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.