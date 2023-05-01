توريد 27 ألفا و852 طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة انتظام عمليات توريد القمح للشون والصوامع المختلفة، مضيفا أن ما تم توريده من القمح حتى اليوم الإثنين بلغ 27852 طنا، وأنه جارى فرز الأقماح الموردة لتحديد درجتها تمهيدا لصرف المبالغ المالية المستحقة للموردين عن طريق البنك الزراعى.

وشدد وكيل وزارة الزراعة على ضرورة التزام الموردين بكل إجراءات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة تحت إشراف الجهات المعنية من الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء.

وأوضح المهندس بدر محمد بدر، أن إجمالي عدد الشون والصوامع المعدة لاستلام القمح هذا العام بالبحيرة هى 37 صومعة وشونة متمثلة فى 31 شونة و6 صوامع مطورة.

مشيرا إلى تقديم كل التيسرات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كل مستحقاتهم مع ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

يذكر أن اللجان المشكلة لاستلام الأقماح الموردة تضم مسئولين من مديرات التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين وفقا للمواصفات المحددة فى هذا الشأن.