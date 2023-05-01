محافظ المنوفية يتفقد صوامع شبين الكوم لمتابعة انتظام عمليات توريد القمح

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ووسط إقبال كثيف من المزارعين والموردين انتظام أعمال توريد محصول القمح بمجمع الصوامع المعدنية بشبين الكوم بسعة تخزينة (30 ألف طن )، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من المحصول منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن ما يزيد عن (20) ألف طن قمح بمختلف الصوامع والشون والهناجر بنطاق المحافظة كونه محصول استراتيجيى وأمن قومي هام، جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسى، والمحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ، هناء عقيلة رئيس حى غرب.

واطمئن المحافظ على انتظام عمليات التوريد والتزام اللجان المشكلة لاستلام القمح من المزارعين بالإجراءات والضوابط المتبعة وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة أمام المزارعين، وخلال جولته قام المحافظ بالتأكد من جودة الأقماح الموردة مشدداً بتقديم المزيد من التسهيلات وتذليل العقبات أمام المزارعين، موجهاً وكيل وزارة التموين بتبكير مواعيد فتح كافة الصوامع على مستوى المحافظة وبصفة يومية لاستيعاب كافة الأقماح من المزارعين والموردين والمتابعة الميدانية بصفة شخصية للتأكد من تفريغ جميع السيارات المحملة ومتابعة الموقف أول بأول ، كما كلف إدارة المرور بتواجد نوبتجيات مرورية أمام مجمع الصوامع لتنظيم حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة وتسهيل حركة السيارات الموردة للقمح ، وكذا إعفاء السيارات المحملة بالأقماح من المخالفات المرورية الموقعة عليهم خلال أعمال التوريد تيسيراً عليهم.

وخلال تفقده للصوامع، أجرى المحافظ حوراً مفتوحاً مع عدد من المزارعين والموردين والإستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول عمليات التوريد وتذليل العقبات أمامهم ، مؤكداً لهم على حرصه على المتابعة اليومية لتوريد المحصول حتى الإنتهاء من انتهاء موسم الحصاد ، مناشدهم بضرورة الالتزام بكافة إجراءات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة ومؤكداً لهم أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بالمحصول وأنها لا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن كافة الصوامع والشون والهناجر بالمحافظة تستقبل يومياً جميع الأقماح من المزارعين بإجمالى (15) موقع بسعة تخزينية تزيد عن (192 ألف طن) تتنوع ما بين ، (8) شون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع ، و (2) صوامع معدنية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ، وكذا (2) صومعة تخزين قطاع خاص ، وعدد (3) صومعة تابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين، فيما بلغ إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام بلغت ( 99 ألف و690 فدان و11 قيراط ) بنطاق المحافظة.