اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مايو 2023 02:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية يتفقد صوامع شبين الكوم لمتابعة انتظام عمليات توريد القمح

الإثنين، 01 مايو 2023 01:13 م
محافظ المنوفية يتفقد صوامع شبين الكوم لمتابعة انتظام عمليات توريد القمح محافظ المنوفية يتفقد صوامع شبين الكوم
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ووسط إقبال كثيف من المزارعين والموردين انتظام أعمال توريد محصول القمح بمجمع الصوامع المعدنية بشبين الكوم بسعة تخزينة (30 ألف طن )، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من المحصول منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن ما يزيد عن (20) ألف طن قمح بمختلف الصوامع والشون والهناجر بنطاق المحافظة كونه محصول استراتيجيى وأمن قومي هام، جاء ذلك بحضور نائبه  محمد موسى، والمحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ،  هناء عقيلة رئيس حى غرب.
 
واطمئن المحافظ على انتظام عمليات التوريد والتزام اللجان المشكلة لاستلام القمح من المزارعين بالإجراءات والضوابط المتبعة وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة أمام المزارعين، وخلال جولته قام المحافظ بالتأكد من جودة الأقماح الموردة مشدداً بتقديم المزيد من التسهيلات وتذليل العقبات أمام المزارعين، موجهاً وكيل وزارة التموين بتبكير مواعيد فتح كافة الصوامع على مستوى المحافظة وبصفة يومية لاستيعاب كافة الأقماح من المزارعين والموردين والمتابعة الميدانية بصفة شخصية للتأكد من تفريغ جميع السيارات المحملة ومتابعة الموقف أول بأول ، كما كلف إدارة المرور بتواجد نوبتجيات مرورية أمام مجمع الصوامع لتنظيم حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة وتسهيل حركة السيارات الموردة للقمح ، وكذا إعفاء السيارات المحملة بالأقماح من المخالفات المرورية الموقعة عليهم خلال أعمال التوريد تيسيراً عليهم.
 
وخلال تفقده للصوامع، أجرى المحافظ حوراً مفتوحاً مع عدد من المزارعين والموردين والإستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول عمليات التوريد وتذليل العقبات أمامهم ، مؤكداً لهم على حرصه على المتابعة اليومية لتوريد المحصول حتى الإنتهاء من انتهاء موسم الحصاد ، مناشدهم بضرورة الالتزام بكافة إجراءات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة ومؤكداً لهم أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بالمحصول وأنها لا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.
 
وأشار محافظ المنوفية إلى أن كافة الصوامع والشون والهناجر بالمحافظة تستقبل يومياً جميع الأقماح من المزارعين بإجمالى (15) موقع بسعة تخزينية تزيد عن (192 ألف طن) تتنوع ما بين ، (8) شون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع ، و (2) صوامع معدنية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ، وكذا (2) صومعة تخزين قطاع خاص ، وعدد (3) صومعة تابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين، فيما بلغ إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح  لهذا العام بلغت ( 99 ألف و690 فدان و11 قيراط ) بنطاق المحافظة.
 
 
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

توريد القمح

صوامع القمح



الموضوعات المتعلقة

محافظ دمياط تعقد اجتماعا موسعا لمتابعة منظومة توريد القمح للموسم الحالى

الأحد، 30 أبريل 2023 05:35 م

ارتفاع معدلات توريد القمح إلى أكثر من 3060 طنا في بورسعيد

الأحد، 30 أبريل 2023 12:00 م

محصول الخير يتدفق فى صوامع أسوان.. المحفزات ساهمت فى زيادة توريد القمح

الأحد، 30 أبريل 2023 07:00 ص

توافد سيارات توريد القمح على صوامع الغلال بالإسكندرية.. "التموين" تستعد بـ3 صوامع و4 بناكر بسعة تخزينية تصل إلى 208 آلاف طن.. تشكيل 7 لجان للاستلام.. فحص العينات بدقة ومراعاة الضبط البيئى داخل الصومعة.. صور

السبت، 29 أبريل 2023 08:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة