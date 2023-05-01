تعليم الوادى الجديد: برنامج تدريبى لطلاب الإعدادية والثانوية على الامتحانات

الوادى الجديد -ماهر البهنساوى

وجه سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد بتنفيذ برنامج تدريبى لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية على الامتحانات وحل النماذج بجميع المواد الدراسية من خلال نخبة من الموجهين والمعلمين ذوى الخبرات بالتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجى من خلال روابط الكترونية وبث مباشر مع طلاب المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع قيادات التعليم بالمديرية مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، موجهى عموم وأوائل المديرية والإدارات التعليمية ونخبة من المعلمين المتميزين للمواد الدراسية المختلفة، لمناقشة الاستعداد والتجهيز لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والمقرر لها مايو الجارى.

ووجه وكيل تعليم المحافظة، أيضاً بتجهيز مقار اللجان بجميع مدارس المحافظة والاطمئنان على توافر كافة احتياجات العملية الامتحانية، والتنسيق الكامل مع الأبنية التعليمية للتأكد من أعمال الصيانة البسيطة وتركيب المراوح والإجراءات الخاصة بهذا الشأن لضمان الأمان والحماية والسلامة لأبنائنا الطلاب والعاملين، والمتابعة اللحظية والدقيقة لأعمال الامتحانات وحال وجود أى مشكلات أو عوائق يجرى تذليلها على الفور، ومراعاة الرأفة ومصلحة الطلاب وأولياء الأمور، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، ومراعاة أن تكون اسئلة الامتحان من الأجزاء المقررة التى تم تدريسها.