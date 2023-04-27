المعاهد الأزهرية بالشرقية تستعد لبدء امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور السيد أحمد الجنيدي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية إنتهاء الإستعدادات اللازمة لبدء إمتحانات الفصل الدراسي الثاني لمرحلتي النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي للعام الدراسي 20222023 والتي ستنطلق اعتبارًا من السبت الموافق 29 أبريل الجاري .

وأكد الجنيدى، أنه تم التنبيه بضرورة بذل كل الجهد لإتمام الإمتحانات بصورة لائقة وتوفير الجو النفسي المناسب للطلاب وتحقيق أعلي درجات الإنضباط بجميع اللجان وإعطاء كل طالب حقه .

وأضاف أنه تم التأكد من َوصول الأسئلة بكافة الإدارات التعليمية وتعيين الحراسة الليلية بجميع مراكز توزيع الأسئلة مع التأكيد على ضرورة تحقيق كافة أوجه الإلتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لخوض عملية الإمتحانات.

كما تم الإفادة بأن جميع اللجان على استعداد تام لاستقبال الطلاب و توفير الجو الهادئ لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر .

ومن جانبه أضاف دكتور حسيني علي عطوة، مدير عام المنطقة للعلوم الدينية والعربية أن تم التأكيد على تأمين اللجان بالتنسيق مع إدارة الأمن بالمنطقة والمتابعة المستمرة من قِبل السادة مديري الإدارات التعليمية والتواصل بغرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة وإرسال تقرير يومي عن سير الإمتحانات بكل إدارة.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور عبدالله حسين مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان في المواعيد المحددة ،كذلك تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية على الأقل فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهه حالات الطوارئ .

وأشار الشيخ سعد عبد المنعم حجازي، مدير التعليم الإعدادي أن منطقة الشرقية الأزهرية جاهزة تمامًا لبدء امتحانات النقل مضيفًا أنه طبقًا لتوجيهات رئيس الإدارة المركزية قد تم تدشين عدد من مجموعات الواتس اب للتواصل مع كل لجنة عبر أيام الامتحانات لتقديم الدعم والتوجية عند الحاجة.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة أن امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي ستبدأ في الفترة من السبت29 ابريل وحتى السبت 6 مابو المقبل، على أن تبدء امتحانات النقل الثانوي اعتبارًا من الأحد الموافق 7 مايوحتى الثلاثاء الموافق 16 منه.

وفي سياق ذاته،افتتحا الدكتور السيد أحمد الجنيدي ،رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، مكتبة مجمع معاهد سمير عتمان النموذجي بمشتول السوق.

وتضم المكتبة مجموعة من أمهات الكتب والمجلدات الدينية وغيرهم من الكتب القيمة ذات الطابع التراثي الأصيل والتي تم تجميعها من أماكن متعددة ، كما قام رئيس المنطقة بافتتاح قاعات رياض الأطفال بالمجمع ذاته بعد أن تم تجهيز القاعات بأحدث الوسائل التعليمية الملائمة للمناهج الحديثة ولرؤية مصر 2030م .