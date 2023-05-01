تأجيل محاكمة عاملة وشخص آخر فى اتهامهما بقتل ابنتها فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار رفعت محمد على عامر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أيمن بديع لبيب، والمستشار طارق حسين الصيرفى، وسكرتير المحكمة محمد أحمد البغدادى، تأجيل محاكمة كل من " ه‍.ر.ش" و" أ.م.ح" إلى دور الانعقاد القادم، للمرافعة، لاتهامهما بقتل المجنى عليها الطفلة " ه‍.م".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 16277 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بالعثور على جثة طفلة ملفوفة بقطعة قماش ملقاه على جانب الطريق أسفل كوبرى مشاة بطريق المحمودية بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه على أثر قيام المتهمة الأولى " ه‍.ر.ش" عاملة باحدى شركات الألبان بمحافظة القليوبية، بترك منزل الزوجية وبصحبتها أبنائها الثلاثة ومن بينهم المجنى عليها " ه‍.م" 7 سنوات نجلة المتهمة الاولى واتجهت إلى محافظة الإسكندرية، بعد أن تقابلت مع المتهم الثانى " أ.م.ح" مندوب بشركة، واستقروا بمنطقة خورشيد، واستأجروا شقة بعيدا عن أعين أهلها وزوجها، وبسبب استمرار بكاء المجنى عليها، اقدم المتهمين على التخلص منها، وقامت المتهمة الاولى بتقيد ابنتها وتكميم فمها وقام المتهم الثانى بخنقها بقوة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ووضعها داخل قطعة قماش وكيس بلاستيكى، واستقلوا توكتوك وتوجهوا إلى المكان محل الواقعة والقاء بها أسفل كوبرى مشاة بطريق المحمودية، وعقب تقنين الإجراءات تم القاء القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم التى أصدرت قرارها بالتأجيل لجلسة دور الانعقاد القادم.