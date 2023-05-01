انتشال جثة شخص غرق فى مياه البحر اليوسفى بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتمكن أهالى قرية غرب المنيا ، من انتشال جثة طالب مقيم بأحدى قرى مركز المنيا إثر غرقه في ظروف غامضة.

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.

وفي وقت سابق، انتشلت قوات الإنقاذ النهري السبت الماضي، جثة شاب من داخل ترعة سري باشا، أامام قرية طوة التبعة لمركز المنيا، إثر غرقه في ظروف غامضة.