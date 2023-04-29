إصابة عامل سقط من الدور الخامس فى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

أصيب عامل أثر سقوطه من الدور الخامس بمدينة دير مواس جنوب المنيا، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا، من غرفة عمليات النجدة يفيد سقوط عامل يبلغ من العمر 40 سنة، عامل ومقيم بمدينة دير مواس، جنوب المنيا ، من الدور الخامس بشارع المركز.

وانتقل فريق الإسعاف والشرطة والحماية المدنية، وتبين إصابة العامل بكسر مضاعف بالساق الأيمن وجرح بالرأس 10 سم، دون إصابات ظاهرية، وأن الحادث نتيجة عدم توازنه، حيث تم نقل المصاب إلى مستشفى دير مواس العام للعلاج، وتحرر محضرا بالواقعة.