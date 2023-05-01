الرى تنظم ندوات توعية مائية بمحافظة بورسعيد لترشيد استهلاك المياه

‎كتبت أسماء نصار

نفذ فريق التوعية ب وزارة الموارد المائية والرى ، جولة توعوية بمحافظة بورسعيد "شملت مدرسة التمريض النموذجية ببورسعيد ومركز شباب الأستاد وكنيسه الانبا بيشوى"، في إطار حملات التوعية التي تقوم بها الوزارة.

‎تضمنت الجولة التوعوية التعريف بحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر نظرا لمحدودية الموارد المائية، والدعوة لتغيير السلوكيات السلبية إلى سلوكيات إيجابية لترشيد استهلاك المياه ومواجهه التحديات المائية خاصة فى ظل التغيرات المناخية.

‎وتم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الي أساليب الري الحديث.