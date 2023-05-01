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الرئيس السيسى يشهد عرضا لنماذج المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

الإثنين، 01 مايو 2023 11:09 ص
الرئيس السيسى يشهد عرضا لنماذج المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" الرئيس السيسى
كتب ــ سمير حسنى

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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال عرضا لعدد من نماذج مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".

كان الرئيس السيسي وجه خلال احتفالية عيد العمال، حديثه لصاحب شكة "فيوتيك" لصناعة لمبات الليد قائلا: "أنا هدعمك ومستعد أساندك وتخلى المنتج المحلى يزيد عن النسبة اللى ذكرتها وهى 50 أو 60%، وأتمنى أن نصل إلى 90% أو 100%، لأن ده معناه ببساطة ولو إحنا قدرنا نوصل لمكون محلى كامل وشبه كامل للمنتج هيبقى ما فيش أعباء علينا وهيشغل ناس وهيشيل عننا أعباء من الدولار".

تابع الرئيس: "المفروض عاملين تخفيف لاستخدام الإضاءة في الشوارع، ولكن في الشوارع الجديدة يبقى واخدين قرار بالتعاقد مع "فيوتك"، ناخد هذه الكشافات لصالح المشروعات الجديدة ويبقى عندنا خطة كدولة لإحلال الإضاءة العادية بالكشافات الجديدة".


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