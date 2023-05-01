اليوم السابع
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الداخلية تضبط 30 طن قمح لحجبها عن التوريد بالغربية

الإثنين، 01 مايو 2023 11:39 ص
الداخلية تضبط 30 طن قمح لحجبها عن التوريد بالغربية ضبط مخزن قمح- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط 30 طن أقماح محلية بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف بمحافظة الغربية، بقصد تخزينها وحجبها عن التوريد فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاستجلاء على أموال الدعم.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بتخزين كميات من الأقماح المحلية "بدون تصريح" بقصد الحجب عن التوريد للموسم الحالى 2023 محققاً أرباح غير مشروعة.
 
عقب تقنين الإجراءات بالإشراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية والجهات المعنية تم استهداف المصنع وأمكن ضبط المذكور، لتخزينه كمية قدرها ( 30 طن أقماح محلية) محظور استخدامها فى إنتاج الأعلاف بكافة أنواعها، كما تم ضبط كمية قدرها (17,975 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل أجولة، غير صالحة للاستخدام الحيوانى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها.

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