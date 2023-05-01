الخارجية الألمانية عن قرار طرد دبلوماسيى موسكو: لتقليص حضور الاستخبارات الروسية

وكالات

بررت وزارة الخارجية الألمانية، قرارها بطرد عدد من الدبلوماسيين الروس بما اعتبرته محاولة لـ"تقليص حضور أجهزة الاستخبارات الروسية"

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أن "نشاط هؤلاء الأشخاص لم يكن متوافقاً مع وضعهم الدبلوماسي"، مضيفا أن الخارجية الألمانية "كانت على تواصل مع الجانب الروسي في الأسابيع الأخيرة" حول هذا الموضوع".

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية في بيانها أن الدبلوماسيين الألمان "غادروا روسيا" اليوم الإثنين.

وجاء في البيان "خلافاً لأعضاء الممثلية الروسية في ألمانيا، زملاؤنا المعنيّون تصرّفوا على الدوام بما يتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".