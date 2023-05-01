اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مايو 2023 09:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الألمانية عن قرار طرد دبلوماسيى موسكو: لتقليص حضور الاستخبارات الروسية

الإثنين، 01 مايو 2023 08:34 م
الخارجية الألمانية عن قرار طرد دبلوماسيى موسكو: لتقليص حضور الاستخبارات الروسية وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بررت وزارة الخارجية الألمانية، قرارها بطرد عدد من الدبلوماسيين الروس بما اعتبرته محاولة لـ"تقليص حضور أجهزة الاستخبارات الروسية"

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أن "نشاط هؤلاء الأشخاص لم يكن متوافقاً مع وضعهم الدبلوماسي"، مضيفا أن الخارجية الألمانية "كانت على تواصل مع الجانب الروسي في الأسابيع الأخيرة" حول هذا الموضوع".

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية في بيانها أن الدبلوماسيين الألمان "غادروا روسيا" اليوم الإثنين.
 
وجاء في البيان "خلافاً لأعضاء الممثلية الروسية في ألمانيا، زملاؤنا المعنيّون تصرّفوا على الدوام بما يتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".
 
 

ألمانيا

روسيا

طرد الدبلوماسيين الروس

روسيا وألمانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة