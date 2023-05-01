"الجيزة" تعلن فرص عمل بمبانى وزارة الاتصالات بالقرية الذكية.. والمؤهل من محو أمية

كتبت - مرام محمد

كشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن توافر فرص عمل بإحدى شركات الأنظمة الأمنية، محددا شروط ومزايا الوظائف المطلوبة على النحو التالى:

-الوظائف المطلوبة: مراقبين أمن داخل مباني وزارة الاتصالات بالقرية الذكية.

-المؤهل بداية من محو أمية.

-السن من 18 حتى 55 سنة.

-فترة العمل: 12 ساعة.

-الإجازات: 26 يوم عمل و4 أيام إجازة.

المزايا: يوجد سكن بالهرم - ومواصلات من ميدان الجيزة.

وأوضح الجهاز مواعيد الحضور للراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة، مشيرا أن الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

ونوه إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198.