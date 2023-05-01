التحول الرقمى يصل إلى نقل وتوزيع السماد فى الجمعيات الزراعية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تعد الزراعة النشاط الاقتصادى الرئيسى بمحافظة المنيا وتصل المساحة المنزرعة بها إلى 524.82 فدانا خلال عام 2021/2020 ويعمل بالزراعة حوالى 58% من القوى العاملة بالمحافظة، وهذا دفع القطاع الزراعى إلى بذل الجهد من أجل تحقيق التحول الرقمى فى مجال نقل وتوزيع الأسمدة المدعمة على الجمعيات الزراعية بالمحافظة .

قال الدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة بالمنيا أنه تم تفعيل منظومة " حوكمة السماد " التى تهدف إلى ميكنة عملية توزيع وتسليم الأسمدة من خلال ربط المصانع وحوكمتها مع الجمعيات التعاونية الزراعية، وذلك تحت اشراف الإدارة العامة للتعاون الزراعى والجمعيات العامة والمشتركة لضمان عملية تسليم الأسمدة وضمان وصولها للجمعيات ومنع تسريبها للسوق السوداء.

وأضاف عمر قائلا لقد تم تفعيل منظومة حوكمة السماد بجمعية حلوة الزراعية بمركز مطاى شمال المنيا، وتسليم أول شحنة مميكنة من الأسمدة من خلال كارت الحوكمة، ثم توالت عمليات التسليم المميكنة وتم تسليم شحنة أسمدة مميكنة بالجمعية الزراعية بناحية بنى صامت التابعة لمركز بنى مزار، وأيضا تسليم جمعية طحا الزراعية بمركز سمالوط حصة أسمدة مدعمة تقدر ب 50طن وكذلك جمعية منبال التى تم تسليمها حصة أسمدة اليوم من خلال الكارت الذكى الخاص بنظام الحوكمة.

وأشار وكيل الوزارة قائلا تتوالى أعمال توزيع كروت الحوكمة على الجمعيات الزراعية لتفعيل منظومة الحوكمة بها لاستلام شحنات الأسمدة المميكنة، حيث تم توزيع وتسليم 360 كارت حوكمة على الجمعيات الزراعية لقطاع الائتمان كمرحلة اولى وسوف يتم توزيع كروت قطاعى الإصلاح والاستصلاح بعد اجازة عيد الفطر المبارك.

واستطرد وكيل الوزارة قائلا أنه جارى الإعداد لتفعيل منظومة الدفع الإلكترونى من خلال ماكينات نقاط البيع الخاصة بكارت الفلاح وذلك بربطها بالبنك الزراعى المصرى والذى سوف يتكفل بأعمال التدريب بمشاركة الشركة المختصة ومسئول كارت الفلاح بالمديرية، حيث سيتم البدء بعد عيد الفطر مباشرة فى تفعيل المنظومة بقطاع الاصلاح الزراعى كمرحلة أولى ل 63 جمعية ثم قطاع الائتمان والاستصلاح، حيث سيتم تحصيل ثمن الأسمدة المدعمة على ماكينات نقاط البيع من خلال كارت الفلاح " ميزة " متعدد التطبيقات.

ومن ناحية أخرى فقد أكد المزارعون على أن وصول التحول الرقمى للزراعة سوف يسهم فى إنجاز إحتياجات المزارعين، ويحقق توفير الوقت والجهد للمزارع، ولفت المزارعون أن الأماكن التى تم البدء فى تنفيذ التحول الرقمى يشيدون به إشادة واسعة.

ومن ناحيتها تحرص الدولة على إدراج القطاع الزراعى فى منظومة التحول الرقمى، وقد وصل عدد كروت الفلاح التى تم آصدارها فى محافظة المنيا إلى 184.05 ألف كارت.











التحول الرقمى يصل إلى نقل وتوزيع السماد فى الجمعيات الزراعية بالمنيا (4)



