زراعة الغربية: حوكمة تداول الأسمدة لمنع تهريبها للسوق السوداء

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية على تطبيق نظام حوكمة الأسمدة لإحكام الرقابة على المبيدات والأسمدة الزراعية للتأكد من وصولها للمزارعين ومنع تهريبها وبيعها بالسوق السوداء.

وأوضح أبو شادى لـ "اليوم السابع"، أنه يتم تتبع السيارات الخاصة بنقل الأسمدة بداية من تحميلها من المصنع وحتى تسليمها لمقر الجمعية حيث يتم تسجيل الشحنة على كارت السائق لحين تفريغها فى الجمعية، لمنع التهريب للسوق السوداء.