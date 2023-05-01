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البابا فرنسيس: الفاتيكان يشارك فى مهمة سلام لإنهاء الحرب فى أوكرانيا

الإثنين، 01 مايو 2023 12:02 ص
البابا فرنسيس: الفاتيكان يشارك فى مهمة سلام لإنهاء الحرب فى أوكرانيا البابا فرانسيس
كتب محمد جمال

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قال البابا فرنسيس إن الفاتيكان يشارك فى مهمة سلام لمحاولة إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وأضاف بابا الفاتيكان للصحفيين خلال رحلة العودة إلى الوطن بعد زيارة لهنغاريا استغرقت ثلاثة أيام: "أنا على استعداد لبذل كل جهد ممكن. هناك مهمة قيد التنفيذ الآن لكنها ليست علنية بعد. عندما تكون علنية، سأكشف عنها".

وفيما أبرز ما جاء فى تصريحات بابا الفاتيكان حول مهمة السلام:

أعتقد أن السلام يتم دائما من خلال فتح القنوات، لا يمكنك أبدا تحقيق السلام من خلال الإغلاق. هذا ليس بالأمر السهل.

كشف البابا فرنسيس أنه تحدث عن الوضع فى أوكرانيا مع رئيس الوزراء الهنغارى فيكتور أوربان ومع المطران هيلاريون وهو ممثل للكنيسة الأرثوذكسية الروسية فى بودابست.

فى هذه الاجتماعات، تحدثنا فى كل الأشياء. الجميع مهتم بالطريق إلى السلام.

ويدعو فرنسيس إلى السلام أسبوعيا تقريبا منذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية فى أوكرانيا فى فبراير 2022 وعبّر مرارا عن رغبته فى لعب دور الوسيط بين كييف وموسكو، ولم يتمخض اقتراحه حتى الآن عن أى انفراجة.

التقى رئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميهال بالبابا فى الفاتيكان، وقال إنه بحث "صيغة للسلام" طرحها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مضيفا أنه وجه الدعوة للبابا لزيارة كييف.

البابا قال من قبل إنه يرغب فى زيارة كييف وكذلك موسكو فى إطار مهمة سلام.


البابا فرانسيس

أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

موسكو

كييف



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