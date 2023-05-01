إصابة 8 أشخاص فى حادث سير على دائرى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 8 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل، أمام دائري قرية بني هارون التابع لمركز بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات اللازمة لهم داخل قسم الاستقبال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل أمام دائري قرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

ونقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف كلا من ياسمين محمد فؤاد 20 سنة، وهدي كامل فواد 31 سنة، جهاد محمد إحسان 24 سنة، وهبه عبد الرحمن حسن 38 سنة، ونريمان عادل طه 20 سنة، وآمال سميح علي 38 سنة وجميعهن مصابات بجروح و كدمات بأنحاء متفرقة بالجسم، وجمعه سيد حسين 70 سنة مصاباً باشتباه كسر بالساق اليسري، ومحمد سمير محمد 37 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيسر.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفي بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة.