اليوم السابع
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إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا

الإثنين، 01 مايو 2023 05:41 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائري لمركز بني مزار شمال المنيا، تم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم السيارة رقم 2958، والسيارة رقم 5319  ملاكي بالطريق الدائري بمركز بني مزار بسبب السرعة الزائدة.
 
وأسفر الحادث عن إصابة ربة منزل وطالبة من قرية الشيخ فضل بدائرة المركز.
 
تم نقل المصابتين إلى مستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، وتم التحفظ على المركبتين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 
 
 

 

 

 


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