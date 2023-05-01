إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم ل حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك، بطريق سعود الصالحية القديمة نطاق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى الحسينية لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك، بطريق سعود الصالحية القديمة نطاق مركز الحسينية، مما أسفر عن إصابة 5 بإصابات متنوعة، جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفى الحسينية لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.