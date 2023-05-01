مصرع شاب وإصابة 3 أخرين فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب 3 آخرين بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، إثر تعرضهم ل حادث تصادم أتوبيس مع لودر بين الطريق الاوسطى والإقليمى نطاق العبور.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول " صالح م إ " 19 عاما مقيم بساتين بركات مركز جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي، وإصابة كل من " السيد محمد السيد" 43 عاما مقيم مسطرد بسحجات وكدمات و" السيد أ ال " 31 عاما مقيم شبين القناطر مصابا بسحجات وكدمات، و" حسين سليمان محمد" 25 عاما مقيم شبين مصابا بجرح قطعى بالساق اليسري، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

وتبين من التحريات وفاة الشاب وإصابة آخرين إثر تعرضهم لحادث تصادم أتوبيس مع لودر بين الطريق الأوسطى والإقليمى نطاق العبور، تم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات،وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.