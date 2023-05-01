أسوان تستضيف مؤتمر المشروعات الخضراء والذكية منتصف الشهر الجارى

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تستضيف مدينة أسوان، منتصف شهر مايو الجارى، مؤتمر المشروعات الخضراء والذكية، لمناقشة ومراجعة كافة المشروعات الخضراء والذكية عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة http://www.sgg.eg التى سيتقدم بها أصحابها من أجل إختيار أفضل هذه المشروعات ، والمشاركة بها في الدورة الثانية لهذه المبادرة الوطنية.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 ، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه كلف مسئولي المديريات الخدمية بالتقدم ب 3 مشروعات على الأقل من أفكار العاملين وذويهم في هذه المديريات لإدراجها ضمن المشروعات التي سيتم عرضها في المؤتمر الموسع طبقاً للإشتراطات التي أعلنت عنها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية.

وأشار إلى التركيز على المستهدف من هذه المبادرة الوطنية من خلال التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ فى إطار تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمى من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف ، مع وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الإستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج.

وأوضح، أن المحافظة تسعى أيضا لتحقيق أهداف مصر فى التعامل مع التغير المناخى وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع ، مع تعظيم إستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ، وتمكين جميع محافظات مصر ، والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعياً وجغرافياً ، ونشر الوعى المجتمعى حول تحديات التغير المناخى وقدرات التكنولوجيا الحديثة ، فضلاً عن تمكين المرأة فى مجال مواجهة تحديات التغير المناخى والبيئة ، وإدماج كافة أطياف المجتمع فى إيجاد حلول لتحديات التغير المناخى والبيئى.