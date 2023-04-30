كيف استعدت أسيوط لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية؟.. اعرف شروط التقدم

أسيوط – هيثم البدرى

شاركت محافظة أسيوط، في الندوة التعريفية للدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تم تنفيذها بإشراف من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت رعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمشاركة السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة، والمهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وبعض المسئولين عن المبادرة بوزارة الاتصالات والبيئة والمجلس القومي للمرأة، وبمشاركة المهتمين من كافة محافظات الجمهورية.

وفي هذه النقاط نبين أهداف المبادرة، وكيف استعدت محافظة أسيوط للمشاركة فى هذه المبادرة وشروطها:

1- تهدف المبادرة الي إيجاد فرص استثمارية وآلية لتمويل المشروعات من خلال ربط المشروعات بالجهات المانحة والمؤسسات التمويلية والدولية وبناء قدرات الكوادر بالمحافظات

2- تعمل المبادرة في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الشراكة الذكية بين المحلية والوطنية والدولية ورسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات

3- انطلقت الدورة الثانية من المبادرة وتم فتح باب التقدم للمشاركة في المبادرة وذلك ابتداءًا من 1 أبريل وحتى 31 مايو 2023

4- تأتى المبادرة في إطار الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

5- دعا اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المواطنين وكافة أصحاب المصلحة بالمشاركة في المبادرة وتقديم المشروعات على المنصة الالكترونية للمبادرة والتي بدأ العمل بها من 1 أبريل 2023 وتستمر في تلقي المشروعات حتى يوم 31/ 5/ 2023

6- المبادرة يتم من خلالها اختيار ستة مشروعات خضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى من خلال لجنة تنفيذية تم تشكيلها على مستوى المحافظة وفقًا لمعايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية حيث

7- تنقسم المشروعات إلى 6 فئات هي "المشروعات كبيرة الحجم ،والمشروعات المتوسطة ،والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح

8- تستهدف المشروعات المقدمة مشروعات تقوم على ممارسات الأعمال المراعية للبيئة والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد والحد من فقدان التنوع البيولوجي والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه".

9-شروط المشاركة في المبادرة تتطلب أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة وأن يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر)

10 - يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به وتقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022 بالإضافة إلى إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك وفي حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة

11-لا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم كما يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة

12- تتم عمليات تقييم المشروعات خلال الدورة الثانية للمبادرة وفقاً لمعايير من ضمنها التأثيرات البيئية وكفاءة استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة والجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار واستخدامات التكنولوجيا الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقدرة المشروعات على التوسع والتكرارية بالإضافة لآليات استدامة نتائج المشروع فضلًا عن معايير إضافية لفئة مشروعات المرأة تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص وغيرها والتي سيتم فور نشرها عقد ورش عمل تعريفية لكافة الفئات المستهدفة بالإضافة لممثلي اللجان التنفيذية بالمحافظات.

12- يتم التقديم والتسجيل بالموقع الالكتروني لها، معلنًا تلقي استفسارات المواطنين والرد عليها من خلال أعضاء اللجنة التنفيذية ومقررها (محمد بشير) على أن يتم الاعلان عن أية تفاصيل للمبادرة أو منشورات التوعية على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.