يمكن أن تتلف حرارة الصيف شعرك.. 8 نصائح يجب اتباعها للعناية بالشعر

كتبت إيناس البنا

هل سبق لك أن لاحظت أن التحكم في شعرك يصبح أكثر صعوبة في الصيف؟ يمكن أن يكون الصيف صعبًا على شعرك ويؤدي إلى مشاكل مختلفة في الشعر مثل الشعر المجعد والباهت.

علاوة على ذلك، يمكن للشمس أن تلحق الضرر بشعرك بشكل كبير وتجعله خشنًا، تدخل الأشعة فوق البنفسجية إلى بشرة الشعر وتتسبب في تكسر الشعر وترققه، قد تنشأ التهابات قشرة الرأس وفروة الرأس من التعرق المفرط للرأس في الحرارة الشديدة. وبالتالي ، يصبح الحفاظ على شعر صحي وناعم وناعم أمرًا صعبًا.

وفقًا لموقع "OnlyMyHealth" إليك ثماني نصائح يجب اتباعها في الصيف لحماية شعرك من التلف.

نصائح للعناية بشعرك

تقليم شعرك

هل تعلم أن حرارة الصيف يمكن أن تتسبب في تطاير شعرك وتؤدي إلى تقصف أطرافه؟ نتيجة لذلك ، يصبح شعرك أكثر عرضة لتساقط الشعر وتقصفه، وبالتالي ، من الضروري تقليم شعرك للتخلص من الشعر التالف وجعل شعرك سهل التسريح.

استخدم الحماية من الأشعة فوق البنفسجية

يمكن أن تؤثر أشعة الشمس فوق البنفسجية ليس فقط على بشرتنا ولكن أيضًا على شعرنا، استخدم منتجات الشعر التي تحتوي على عامل حماية من الشمس أو ابحث عن منتجات الشعر الواقية من الأشعة فوق البنفسجية ، مثل القبعات أو الأوشحة التي توفر الظل، بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك اختيار واقي من الشمس أو قناع شعر مخصص لنوع شعرك، ستساعد هذه المنتجات في حماية شعرك من أضرار أشعة الشمس وحمايته من الجفاف والهشاشة

ترطيب شعرك بعمق

يمكن أن تساعد علاجات الترطيب العميق شعرك على الاحتفاظ بالرطوبة وحمايته من الحرارة والأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية، رطبي شعرك بعمق مرة واحدة في الأسبوع لتحافظ على ترطيبه وقوته، يعد عمل علاج الترطيب العميق في المنزل خيارًا آخر. استخدم المنتجات العضوية مثل الأفوكادو والعسل وزيت جوز الهند.

غطي شعرك

ينصح بتغطية شعرك من الشمس لحمايته من التلف، يمكنك استخدام قبعة أو وشاح لتغطية شعرك من الحرارة، جربي وضع وشاح حريري حول شعرك قبل ارتداء القبعة لإضافة طبقة من الحماية.

تجنب العلاجات الكيميائية

يجب تجنب استخدام العلاجات الكيميائية مثل صبغات التلوين على بشرتك خلال فصل الصيف، وذلك لأن الشعر الملون يكون أكثر عرضة للتغييرات في فصل الصيف وقد يؤدي إلى مزيد من التلف، إذا كنت ترغب في صبغ شعرك ، فاستخدم المنتجات العضوية غير الضارة لشعرك.

لا تفرطي في غسل شعرك بالشامبو

يجب عدم استخدام الشامبو المفرط على شعرك لأنه يمكن أن يجفف شعرك ويجعله أضعف، اختر شامبو لطيف إذا كانت فروة رأسك تميل إلى التعرق بشكل أكبر ويميل شعرك إلى أن يصبح دهنيًا بسهولة، إذا نسيت غسل فروة رأسك بالشامبو فقط وليس شعرك ، فسوف يجف شعرك.

تقنين استخدام الأدوات الساخنة

كلنا نحب تجربة شعرنا وتجربة شيء جديد به، ومع ذلك، عند استخدام أدوات ساخنة مثل مكواة تجعيد الشعر وأجهزة فرد الشعر بانتظام ، فقد يتسبب ذلك في تلفها، يزداد الضرر في الصيف لأن شعرك يتعرض بالفعل للحرارة والرطوبة، تجنبي استخدام الأدوات الساخنة قدر الإمكان ودعي شعرك يجف في الهواء بدلًا من استخدام مجفف الشعر لتجفيفه، إذا كان لا بد من استخدام أدوات ساخنة ، فاحمي نفسك من الأذى باستخدام رذاذ مقاوم للحرارة.

لا تنسى شرب الماء

يعد استهلاك الماء أمرًا ضروريًا للصحة العامة ، بما في ذلك صحة شعرك. يمكن أن يتسبب الجفاف في أن يصبح شعرك جافًا وهشًا. للحفاظ على شعرك رطبًا وصحيًا ، حاولي تناول ما لا يقل عن 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميًا.