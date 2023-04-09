اليوم السابع
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وكيل الأزهر ينعى الدكتور إبراهيم الخولي: رحل بعد مسيرة عطاء زاخرة في خدمة العلم

الأحد، 09 أبريل 2023 12:02 ص
وكيل الأزهر ينعى الدكتور إبراهيم الخولي: رحل بعد مسيرة عطاء زاخرة في خدمة العلم الازهر
كتب لؤى على

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نعى  الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، مساء اليوم السبت، العالم الجليل الدكتور إبراهيم الخولي، أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، والذي وافته المنية اليوم.
 
وقال وكيل الأزهر في تدوينة على صفحته الرسمية على «فيسبوك» إنَّ العالم الجليل رحل «بعد رحلة علمية ثرية ومسيرة عطاء زاخرةٍ قضاها في المنافحة عن دين الله وردِّ الأباطيل عنه، وخدمة علوم اللغة والشريعة، فترك إرثًا عظيمًا سيظل موئلًا للباحثين وطلاب العلم، وذُخرًا للمكتبة العربية والإسلامية». 
 
وأعرب وكيل الأزهر عن خالص العزاء لأسرة العالم الرَّاحل ولجامعة الأزهر، ولطلاب العلم في كل مكان، سائلًا الله أن يجعل ما قدَّمه الدكتور إبراهيم الخولي خدمة للعلم في ميزان حسناته، وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، مختتمًا تدوينته بقوله الله تعالى: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَاجِعُونَ}.

 


وكيل الازهر

الازهر الشريف ابراهيم الخولى

البلاغة



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