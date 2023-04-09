اليوم السابع
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وكيل إعلام القاهرة: المتحدة تقدم قوالب مختلفة للدراما وتغيير فى الإنتاج والإخراج

الأحد، 09 أبريل 2023 03:31 م
وكيل إعلام القاهرة: المتحدة تقدم قوالب مختلفة للدراما وتغيير فى الإنتاج والإخراج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
كتب محمد صبحى

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أكدت الدكتورة وسام نصار وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لديها تنوع كبير فى مسلسلات رمضان 2023 ، ما بين قوالب مختلفة للدراما وأهداف مختلفة تسعى الدراما لتحقيقها سواء كانت تاريخية أو دينية أو دراما ذات شق سياسى ومن أجل الثقافة ولدينا تغير فى عناصر الإنتاج والإخراج وعناصر التمثيل .
 
 
وأضافت الدكتورة وسام نصار فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن هناك تنوع كبير فى المسلسلات ووجوده جديدة تتيحه الشركة المتحدة فى  دراما مسلسلات 2023 وفرصة للظهور على الساحة، مؤكدة أن الأعمال الدرامية للشركة المتحدة على مستوى جيد من الإنتاج بصرف عن النظر عن بعض أوجه النقد الموجه لبعض الأعمال وكان نقد فى الحلقات الأولى وتلاشى وحدث تغير فى رؤى الجمهور وأصبح لديه حرص على المتابعة والمشاهدة.

 

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023  بعدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكرميديا والاعمال الدينية والتاريخية اذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة وجعفر العمدة.


الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

دراما رمضان

مسلسلات رمضان 2023

اخبار مصر



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