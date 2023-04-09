اليوم السابع
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رئيس نقابة العاملين بالصحافة: مسلسل رسالة الإمام عمل دينى تاريخى راقٍ شكرا المتحدة

الأحد، 09 أبريل 2023 02:41 م
رئيس نقابة العاملين بالصحافة: مسلسل رسالة الإمام عمل دينى تاريخى راقٍ شكرا المتحدة مسلسل رسالة الإمام
كتب محمود راغب

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أشاد مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة ونائب رئيس اتحاد عمال مصر ، بمسلسل رسالة الإمام، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موضحا أنه حريص على متابعة هذا العمل منذ أولى حلقاته لما يمثله من عمل فنى راقى دينى تاريخى .
 
وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة ونائب رئيس اتحاد عمال مصر ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن مسلسل رسالة الإمام من افضل المسلسلات التى تعرض خلال شهر رمضان 2023 ، لافتا إلى أنه يتوقع أن يحتل هذا المسلسل المرتبة الأولى من بين الأعمال الاكثر تميزا ، قائلا :" كنا نفتقد المسلسلات الدينية".
 
ومسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون ، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.
 
ولاقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج قضاياه .
 
وكان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.
 
 

مسلسلات رمضان 2023

مسلسلات رمضان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الشركه المتحده للخدمات الإعلامية

مسلسلات رمضان

مسلسل رساله الامام

رساله الامام



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