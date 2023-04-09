وزيرة الثقافة ومحافظ بنى سويف يفتتحان قصر ثقافة ببا بعد تطويره.. صور

وعقب الافتتاح تفقدت الوزيرة والمحافظ، أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها بمبنى القصر المقام على مساحة تزيد عن 800 متراً ، وشملت تجديد المبني بالكامل وخشبة المسرح وتوسعته، وتغير الكراسي والمقاعد، وإنشاء وحدة حماية مدنية وخزان مياه وطلمبات حريق ضمن منظومة الحماية المدنية، وعمل سيستم إضاءة بالكامل للمسرح بأحدث التقنيات الصوتية والمرئية، بجانب تجهيز غرفة متعددة الأنشطة وتوفير محول كهرباء بقدرة 500 ك ف لتغذية المبنى.

وهنأت الوزيرة أهالي المحافظة بشهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك ، معربة عن سعادتها بزيارة بني سويف، في أول زيارة رسمية بعد توليها حقيبة الثقافة ، ومعبرة عن تقديرها للمحافظ لما بذله من جهود كبيرة ودعمه المستمر لتذليل عقبات أعمال إحلال وتجديد قصر ثقافة ببا، ليصبح مركزا تنويرياً وثقافياً هاماً، لاسيما في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالثقافة والفنون كإحدى أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري وتساهم في بناء شخصيته،

من جانبه أشاد المحافظ بإعادة تشغيل القصر ورفع كفاءته، والذي يتواكب مع ما تشهده المحافظة من أعمال تطوير،خاصةوأن قصر ببا سيمثل إضافة متميزة للقطاع الثقافي بالمحافظة،الذي سيتم من خلاله تطبيق مشروع سينما الشعب، ضمن ‏جهود الوزارة لنشر الثقافة السينمائية، تحت إشراف الهيئة العامة لقصور ‏الثقافة ، حيث سيتم "من خلال قاعات القصر" عرض الأفلام العربية بأسعار اقتصادية ومناسبة سواء في الأيام العادية والفترة الصباحية أو أيام العطلات والفترة المسائية.



جانب من الجولة



جولة الوزيرة داخل قصر ثقافة ببا



محافظ بني سويف ووزيرة الثقافة



وزيرة الثقافة تفتتح قصر ثقافة ببا





