محافظ بني سويف يستقبل وزيرة الثقافة لافتتاح قصر ثقافة ببا.. اعرف التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، وبعض قيادات الوزارة والهيئة العامة لقصور الثقافة.

ورحب محافظ بني سويف بوزيرة الثقافة، مؤكدًا على أهمية دور أجهزة وهيئات الوزارة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية ورفع الوعي القومي للمواطنين من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل وبناء العقول، باعتبارها إحدى أدوات القوى الناعمة التي تشكل وجدان الإنسان المصري وتساهم في بناء شخصيته.

فيما أعربت الوزيرة عن سعادتها بزيارة بني سويف، وتقديرها للمحافظ، لما يبذله من مجهودات ملموسة ودعمه الجاد لتذليل العقبات أمام المشروعات المنفذة في القطاع، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الفكرية والفنية، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان وإعادة تشكيل الوعي وتطوير المجتمع، والعمل على ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة.



محافظ بني سويف يستقبل وزيرة الثقافة (1)



محافظ بني سويف يستقبل وزيرة الثقافة (2)