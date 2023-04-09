نائب محافظ المنيا يشارك الإفطار مع مزارعي مبادرة "ازرع" بقرية إطسا بسمالوط.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

شارك الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، الإفطار مع مزارعي مبادرة "ازرع" بالمحافظة، والذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بمقر إطسا للتدريب، بمركز سمالوط، وذلك في إطار عضوية الهيئة في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمشاركة في تنفيذ مبادرة "كتف في كتف"، ولدعم الفئات الأولى بالرعاية بالمحافظة.



جاء ذلك بحضور، سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، ومارجريت صاروخين، رئيس قطاع التنمية وعضو التحالف الوطني، والشيخ ناصر صادق، مدير مكتب الهيئة الإنجيلية بالمنيا، وسوزان صدقي مدير التنمية المحلية بالصعيد، و2500 مزارع من المزارعين المشاركين في تنفيذ مبادرة "ازرع"، وعدد من وكلاء الوزارة، والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



ووجه نائب المحافظ الشكر لكافة مؤسسات المجتمع المدني، بشكل عام والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بشكل خاص، وذلك لمشاركتها في تنفيذ المبادرة الرئاسية "ازرع"، والتي تهدف لتحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير المحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح، مؤكداً ان نجاح المحافظة في تحقيق المستهدف من توريد محصول القمح العام الماضي، يأتي في إطار تنفيذ خطة المحافظة، لتنمية وتطوير القطاع الزراعي، ودعمه بكافة نظم الميكنة الزراعية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الرقعة الزراعية، وبخاصة زراعة القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الحيوية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد من الخارج.



جدير بالذكر أن مبادرة "ازرع" تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك للنهوض بالمزارع المصري والعمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير المحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح.



نائب محافظ المنيا يشارك فى إفطار مزارعى القرية (1)



نائب محافظ المنيا يشارك فى إفطار مزارعى القرية (2)



نائب محافظ المنيا يشارك فى إفطار مزارعى القرية (3)



نائب محافظ المنيا يشارك فى إفطار مزارعى القرية (4)



نائب محافظ المنيا يشارك فى إفطار مزارعى القرية (5)



نائب محافظ المنيا يشارك فى إفطار مزارعى القرية (6)



نائب محافظ المنيا يشارك فى إفطار مزارعى القرية (7)



نائب محافظ المنيا يشارك فى إفطار مزارعى القرية (8)



نائب محافظ المنيا يشارك فى إفطار مزارعى القرية (9)



نائب محافظ المنيا يشارك فى إفطار مزارعى القرية (10)



نائب محافظ المنيا يشارك فى إفطار مزارعى القرية (11)



نائب محافظ المنيا يشارك فى إفطار مزارعى القرية (12)



نائب محافظ المنيا يشارك فى إفطار مزارعى القرية (13)



نائب محافظ المنيا يشارك فى إفطار مزارعى القرية (14)



نائب محافظ المنيا يشارك فى إفطار مزارعى القرية (15)



نائب محافظ المنيا يشارك فى إفطار مزارعى القرية (16)



نائب محافظ المنيا يشارك فى إفطار مزارعى القرية (17)



نائب محافظ المنيا يشارك فى إفطار مزارعى القرية (18)



نائب محافظ المنيا يشارك فى إفطار مزارعى القرية (19)