نائب محافظ المنيا يعقد اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

المنيا-حسن عبد الغفار

عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، الاجتماع الدورى لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى المستهدفة، حيث يجرى العمل فى 3255 مشروعا بنطاق 19 قطاع خدمي.

بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، ومديرى الهيئات والشركات، والعميد أنور عدلى ممثل جهاز الخدمة الوطنية، والمهندس أحمد عاطف، المدير التنفيذى لجهاز التعمير بالمنيا، وأحمد العمدة المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة بالمنيا، وشباب البرنامج الرئاسى ومهندسى دار الهندسة.

وخلال الاجتماع أكد نائب محافظ المنيا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة والعمل على إزالة كافة المعوقات التى تقف حائلًا أمام عمليات التنفيذ حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات فى مختلف القطاعات الهامة والحيوية التى تتعلق بحياته اليومية، وكذلك لتعظيم الاستفادة من المشروعات المطروحة والتى غيرت وجه الريف المصري.

وشدد نائب المحافظ، على ضرورة إتباع قواعد السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى أنها مسؤولية مباشرة لجميع جهات التنفيذ والإشراف للحفاظ على سلامة الجميع، لافتًا إلى أن نجاح المحافظة فى تنفيذ تلك المشروعات، يأتى نتيجة تضافر كافة الجهود والتعاون المثمر بين كافة الأجهزة والقطاعات فى المحافظة، وبما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

واستعرض نائب المحافظ، مع مهندسى دار الهندسة والجهات المعنية نسب التنفيذ فى المشروعات المختلفة ومعدلات الإنجاز موجها بإزالة جميع المعوقات التى تواجه أعمال المبادرة، وذلك لتعظيم الاستفادة من المشروعات.