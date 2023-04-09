من فيتامين سى للبروتين .. إليك 6 عناصر غذائية احرص على إضافتها لنظامك الغذائى

كتبت ميرفت رشاد

موسم الصيف يأتي مع الحرارة والعرق والجفاف، وكلها يمكن أن تسبب مشاكل صحية، من أجل الحفاظ على سلامتنا وحمايتنا، من الضروري الحفاظ على نظام غذائي متوازن غني بجميع العناصر الغذائية الأساسية، وإليك التغذية الصيفية التي تحتاجها لتكون على رأس صحتك، وفقًا لما نشره موقع "healthshots".

بعض العناصر الغذائية الأساسية التي يجب أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي

1. فيتامين سي

هذه المغذيات ضرورية للحفاظ على صحة الجلد ودعم جهاز المناعة، خلال أشهر الصيف ، تتعرض بشرتنا لمزيد من الأشعة فوق البنفسجية ، والتي يمكن أن تزيد من إنتاج الجذور الحرة وتؤدي إلى الإجهاد التأكسدي، فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تحييد هذه الجذور الحرة وحماية الجلد من التلف.

الأطعمة الغنية بفيتامين ج هي

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والكيوي والليمون والجريب فروت

طماطم

بطاطا

فراولة

بروكلي

بابايا

2. المغنيسيوم

هذا المعدن ضروري للحفاظ على صحة العضلات ووظائف الأعصاب ، كما أنه يلعب دورًا في تنظيم ضغط الدم ودعم جهاز المناعة، خلال أشهر الصيف ، نميل إلى التعرق أكثر بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة النشاط البدني ، مما قد يؤدي إلى اختلال توازن الكهارل. المغنيسيوم هو عنصر إلكتروليت مهم يساعد على تنظيم توازن السوائل في الجسم ، مما يجعل تناوله مهمًا بشكل خاص خلال أشهر الصيف.

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم هي:

بذور الشيا

لوز

سبانخ

الكاجو

الفول السوداني

حليب الصويا

الشوكولاته الداكنة

3. البوتاسيوم

مثل المغنيسيوم، البوتاسيوم هو إلكتروليت مهم يلعب دورًا في تنظيم توازن السوائل ودعم وظيفة العضلات والأعصاب الصحية، خلال أشهر الصيف، نميل إلى فقدان المزيد من البوتاسيوم من خلال العرق ، مما قد يؤدي إلى تقلصات العضلات والتعب والضعف، لذا استهلك الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم للمساعدة في تعويض الإلكتروليتات المفقودة ودعم الصحة العامة.

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم هي:

فول

عدس

بروكلي

أفوكادو

موز

الفواكه المجففة مثل الزبيب والمشمش

4. الزنك



هذا المعدن ضروري لدعم وظيفة المناعة والتئام الجروح وتخليق الحمض النووي، خلال أشهر الصيف ، قد نكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى بسبب زيادة التعرض للبكتيريا والفيروسات ، مما يجعل من المهم بشكل خاص دعم جهاز المناعة من خلال التغذية السليمة، للمساعدة في دعم نظام المناعة الصحي والوقاية من المرض ، تأكد من استهلاك كمية كافية من الزنك.





الأطعمة الغنية بالزنك هي:



رقائق الذرة

الزبادي

الكاجو

المكسرات

كل الحبوب

6. البروتين



كل خلية في الجسم ، بما في ذلك العضلات والعظام والهرمونات والأجسام المضادة ، مبنية من البروتين، هذا يعني أن كل خلية في جسمك تحتاج وتحتوي على البروتين، كما أنه مهم للنمو والتطور ، خاصة عند الأطفال والمراهقين والنساء الحوامل.

الأطعمة الغنية بالبروتين هي:



مأكولات بحرية

بيض

منتجات الألبان

البقوليات والبقول

البذور والمكسرات

6. الماء



على الرغم من أن الماء ليس عنصرًا غذائيًا ، إلا أنه عنصر أساسي في نظام غذائي صحي في الصيف،مع ارتفاع درجات الحرارة وقضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق ، تفقد أجسامنا المزيد من السوائل من خلال العرق ، مما يجعل من الضروري الحفاظ على رطوبة الجسم، يساعد شرب كمية كافية من الماء على تنظيم درجة حرارة الجسم ومنع الجفاف ودعم الهضم الصحي وصحة الجلد.