مدينة الأقصر توقف حالة بناء مخالف بشارع المحطة على مساحة 100 متر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رئيس مدينة الأقصر اللواء على الشرابى، حملة مكبرة لإزالة حالة تعدى بالبناء المخالف بشارع بازار الصالون الأخضر المتفرع من شارع المحطة، بعد قيام مالكها خلسة بصب قواعد خرسانية مخالفة بقطعة أرض فضاء بمسطح 100م، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدى بكل حسم لمخالفات البناء، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع فى أى أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ونجح رجال مدينة الأقصر، فى إيقاف الأعمال فى المهد، وتمت الإزالة بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة ومصادرة مواد البناء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف من قبل الإدارة الهندسيه، وذلك بمشاركة المهندس نشأت عدلى مدير الإدارة الهندسية وأيمن حسين رئيس حى وسط وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، حيث يأتى ذلك فى إطار تكثيف الحملات الصباحية والمسائية خلال شهر رمضان المبارك لمنع أى مخالفات أو تجاوزات والتصدى بكل حسم لمخالفات البناء، تنفيذا لتوجيهات محافظ الأقصر.

فيما عقد اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، اجتماعاً موسعاً بديوان عام مجلس مدينة الأقصر، مع رؤساء المناطق ومسؤولى المتابعة الميدانية والإشغالات والحملة وحملة المعدات الثقيلة، بشأن رفع كفاءة مستوى النظافة والإنارة وترشيد استهلاك الكهرباء، ومتابعة المشروعات التنموية داخل نطاق المدينة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

واستعرض الدكتور على الشرابى خلال الاجتماع، نسبة الإنجاز اليومى لرفع كفاءة مستوى النظافة وترشيد الكهرباء بنسبة 75%، موجهاً بضرورة الإهتمام اليومى بملف القمامة ورفع تراكمات المخلفات اليومية أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين، ودعم جهود وخطط المحافظة للحفاظ على البيئة والنظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى بمختلف المناطق والأحياء، والارتقاء المستمر بمنظومة النظافة.



الأقصر توقف حالة بناء مخالف بشارع المحطة بمساحة 100 متر



مدينة الأقصر توقف حالة بناء مخالف بشارع المحطة