رئيس مدينة الأقصر يناقش رفع كفاءة النظافة ومتابعة المشروعات التنموية

الأقصر – أحمد مرعى

عقد اللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر ، اجتماعاً موسعاً بديوان عام مجلس مدينة الأقصر، مع رؤساء المناطق ومسؤولى المتابعة الميدانية والإشغالات وحملة المعدات الثقيلة، بشأن رفع كفاءة مستوى النظافة والإنارة وترشيد استهلاك الكهرباء، ومتابعة المشروعات التنموية داخل نطاق المدينة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

واستعرض الدكتور على الشرابى خلال الاجتماع، نسبة الإنجاز اليومى لرفع كفاءة مستوى النظافة وترشيد الكهرباء بنسبة 75%، موجهاً بضرورة الاهتمام اليومى بملف القمامة ورفع تراكمات المخلفات اليومية أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين، ودعم جهود وخطط المحافظة للحفاظ على البيئة والنظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى بمختلف المناطق والأحياء، والارتقاء المستمر بمنظومة النظافة.

كما وجه رئيس مدينة الأقصر خلال الاجتماع، بضرورة العمل على رفع الإشغالات بالشوارع، والقيام بحملات دورية ومفاجئة لإزالة أى إشغالات للمحلات والمطاعم والمقاهى والباعة الجائلين، والتصدى لأى مخالفات غير قانونية فى الشارع أو معوقات لحركة سير المواطنين والسيارات والحركة المرورية فى الشوارع الرئيسية والفرعية.

كما شدد رئيس مدينة الأقصر، على رؤساء المناطق ومسؤولى المتابعة الميدانية والإشغالات والحملة وحملة المعدات الثقيلة، على أهمية تحقيق التوازن بين سرعة تنفيذ المشروعات الجارية فى بعض المناطق من ناحية وعدم التأثير على حياة المواطنين وتحركاتهم من ناحية أخرى، والتأكد من عدم وجود أى عوائق تحد تحركات المواطنين اليومية من خلال سرعة رد الشىء لأصله، والتنسيق الكامل مع جهات تنفيذ المشروعات من المقاولين والشركات لضمان صلاحية الطرق وتوفر عوامل الأمان بها والحفاظ على المال العام.