مدينة إسنا تشارك فى تخفيف أحمال الكهرباء وترشيد الاستهلاك بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، المشاركة فى حملة ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى والمنشآت الحكومية والشوارع والميادين بنطاق المحافظة، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى والمنشآت الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

ويقول اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تم العمل فى تخفيف الأحمال، ابتداءاً من مجلس مدينة إسنا القديم حتى ميدان المحكمة، ومن ميدان المحكمة حتى شارع أحمد عرابى، وتم تخفيف الأحمال أيضاً بداية من السجل الجديد حتى المسلة على ترعة أصفون.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه تم استكمال أعمال التخفيف بداية من منطقة القناطر القديمة حتى كوبرى القنطرة، ومنطقة جسر السيالة وبداية من مسجد الزهراء حتى مخبز عطية، موضحا أنه جارى العمل لاستكمال باقى المناطق بالمدينة.

فيما شهدت مدن ومراكز محافظة الأقصر، ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى والمنشآت الحكومية والشوارع والميادين بنطاق المحافظة، حيث وجه محافظ الأقصر، بالالتزام بالكتاب الدورى بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى والمنشآت الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، باستثناء بعض الأماكن من خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء " غرف عمليات الأزمات - المكاتب الهامة"، وتخفيض إنارة الشوارع الرئيسية والميادين بنسبة 75٪، بإنارة عمود كهرباء وإطفاء عمودين على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين، إضافة لترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة.

كما يتم العمل فى ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة "المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها" على أن يتم غلق إنارة المساجد بعد الانتهاء من صلاة التراويح وحتى صلاة التهجد وصلاة الفجر، والالتزام بتعطيل أنظمة التكييفات بالجهات الحكومية والمساجد والكنائس فى غير أوقات الصلاة، كما تلتزم المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التى تتواجد على واجهتها، وتلتزم المنشآت الرياضية الكبرى " الأندية الرياضية- الاستادات الرياضية - ملاعب كرة القدم - الصالات المغطاة "، بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات عقب انتهاء الفعاليات.



تخفيف أحمال الكهرباء فى مختلف المناطق بإسنا



تخفيف أحمال الكهرباء فى مختلف المناطق لترشيد الإستهلاك