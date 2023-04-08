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فريق محافظة الأقصر يتصدر مجموعته فى بطولة "المجتمع المدنى لكرة القدم".. صور

السبت، 08 أبريل 2023 10:10 ص
فريق محافظة الأقصر يتصدر مجموعته فى بطولة "المجتمع المدنى لكرة القدم".. صور فريق محافظة الأقصر يتصدر المجموعة في بطولة المجتمع المدني لكرة القدم
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، عن فوز فريق محافظة الأقصر على فريق منصة الشباب العربى بنتيجة 3/1 وتصدر مجموعته في بطولة المجتمع المدنى لكرة القدم، التي تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 7 - 18 أبريل الجاري على ملاعب المركز الأوليمبى بالمعادى، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
 
وأضاف صلاح رشوان، فى بيان صحفى، أن محافظة الأقصر تشارك بفريق ضمن الفرق المشاركة من مؤسسات المجتمع المدني، ضمن المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى شركاء التنمية خلال شهر رمضان الكريم، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة، وممدوح عمر ومحمد عبدالحميد مشرفى الفريق.
 
وفى نفس السياق انطلقت فعاليات الدورة الرمضانية لخماسى القدم بمركز شباب النواصر بإسنا للطلائع، ضمن خطة المركز المحلية، وبمشاركة 80 طليع، حيث تم تقسيم المشاركين إلى 8 فرق فرق مقسمة إلى مجموعتين، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر.
 
 ومن الجدير بالذكر أن الدورات الرمضانية الرياضية تساهم في توسيع قاعدة المشاركة المحلية، وتحث على ممارسة الألعاب الرياضية للشباب والنشئ، وتساهم في تكوين جيل رياضي يتحلى بالخلق القويم والسلوك المستقيم، وصقل طاقات ومواهب الطلائع، والتى تقام تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، وعبدالرؤوف محمد علي مدير إدارة شباب إسنا، وفريق عمل مركز شباب النواصر.
 
فريق محافظة الأقصر يتصدر المجموعة في بطولة المجتمع المدني لكرة القدم
فريق محافظة الأقصر يتصدر المجموعة في بطولة المجتمع المدني لكرة القدم

نجوم فريق محافظة الأقصر المشاركون فى البطولة
نجوم فريق محافظة الأقصر المشاركون فى البطولة

 


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