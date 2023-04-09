محافظ سوهاج يشهد تسليم 800 كوبون بـ200 ألف جنيه لتوزيعها على الأكثر احتياجا

شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، تسليم 800 كوبون مواد غذائية بقيمة 250 جنيها للكوبون الواحد، بإجمالى 200 ألف جنيه، مقدمة من البنك الزراعى المصرى، إلى مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج؛ لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، بحضور يحيى فراج رئيس قطاع البنك الزراعى بسوهاج، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة .

ووجه محافظ سوهاج وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بإختيار المستحقين بكل دقة، موجها الشكر لمسئولى البنك الزراعى على التعاون المثمر مع المحافظة فى المجالات المختلفة، مؤكدا على أهمية المشاركة المجتمعية لكافة الهيئات والمؤسسات، وتوسيع دائرة إجراءات الحماية الاجتماعية .

ومن جانبه قال يحيى فراج أن تقديم كوبونات المواد الغذائية، جاء بناء على توجيهات علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، ضمن مجموع من الإجراءات التى يتخذها البنك لتكثيف النشاط المجتمعى، والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا.