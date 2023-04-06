محافظ ومدير أمن سوهاج يتقدمان صلاة الجنازة على مدير أمن بورسعيد بمسقط رأسه.. صور

سوهاج محمود مقبول

تقدم اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، واللواء مدير أمن سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، صلاة الجنازة على جثمان اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، الذى توفى فى حادث سير أمس الأربعاء.

وتعرض اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد لحادث انقلاب سيارته الملاكى على محور 30 يونيو عصر أمس الأربعاء، ما أسفر عن وفاته ونقل الجثمان إلى مستشفى التل الكبير.

وانتقلت القيادات الأمنية فى محافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية إلى مكان الحادث فور وقوعه على محور 30 يونيو، كما تابعت نقل الجثمان إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لإنهاء كافة الإجراءات القانونية.

وتابع مدير أمن الإسماعيلية منذ وصوله كافة الاجراءات التى اتخذت مع فقيد الشرطة منذ لحظة وصوله إلى المجمع الطبى حيث تواجد الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحى بإقليم القناة.