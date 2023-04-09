محافظ القليوبية يتابع رفع القمامة فى القطاوى بشبرا الخيمة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المحطة الوسيطة ل جمع القمامة بمنطقة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة رفع تراكمات القمامة المتولدة من حي غرب وشرق شبرا الخيمة، ونقلها إلى مدفن العبور، للتخلص منها بطريقة آمنة وفقاً للاشتراطات البيئية والصحية المتبعة، مشددا على سرعة نقل القمامة والمخلفات وبطريقة آمنة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتابع المحافظ خلال الجولة، الوقوف على حالة المعدات الموجودة بالمحطة ومدى كفاءتها، والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة، حيث تقع المحطة على مساحة 2 فدان بتكلفة 25.5 مليون جنيه تقريبا، وتستوعب 2500 متر مكعب يوميا من القمامة، وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات.

وخلال الجولة، وجه المحافظ، بدراسة لتطوير أداء العمل بمحطة القطاوي والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل إلى 5 آلاف متر للمساهمة في حل مشكلة القمامة بمدينة شبرا الخيمة، كما وجه أيضا بالاهتمام بالمعدات الموجودة بالمحطة والعمل على صيانتها بشكل دوري ورفع القمامة أولا بأول حتى لا تتراكم وتحتاج إلى جهد أكبر ودعم من المدن المجاورة.

جاءت الجولة بحضور المهندس هيثم الدسوقي رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان، والمهندس ياسر مرعي مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني.