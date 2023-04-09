ليبيا تعيد فتح بئر بأكبر منصات إنتاج الغاز بعد توقف عامين

وكالات

أعلنت مؤسسة النفط الليبية، مساء السبت، إعادة فتح بئر بأكبر منصات إنتاج الغاز بالبلاد بعد توقف لعامين، وسط إنتاجية إجمالية مقدرة بحوالي 37 مليون قدم مكعب يوميا.

وأفادت المؤسسة في بيان بـ"إعادة فتح البئر الغازي رقم (CW04) الواقع على منصة صبراتة البحرية (حقل بحر السلام)".

ومنصة صبراتة البحرية "تعد واحدة من أكبر منصات الإنتاج في ليبيا ويمثل هذا البئر جزءًا هامًا من عمليات الإنتاج على المنصة""، وفق البيان.

وتقع منصة صبراتة على مسافة 110 كم من الساحل الليبي في حقل بحر السلام، وتعتبر إحدى أكبر منشآت النفط والغاز اللبيبة.

وأشارت المؤسسة وفق سكاى نيوز عربية إلى أن إنتاج البئر "توقف منذ 28 يناير 2021 بسبب مشاكل فنية".

وقدرت المؤسسة الإنتاجية الإجمالية بـ"حوالي 37 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز "، لافتة إلى أن "كمية المكثفات المنتجة تقدر بحوالي 1000 برميل يومياً"، وفق البيان.

وتقدر طاقة الإنتاج من حقل بحر السلام بـ986 مليون قدم مكعب من الغاز القابل للتصدير، وحوالي 31,000 برميل يومياً من المكثفات، بحسب الموقع الإلكتروني لمنصة صبراتة البحرية.

ويتم إنتاج الغاز والمكثفات من 15 بئرا قرب المنصة، و11 أخرى تحت سطح البحر، وفق المصدر ذاته.

وليبيا معفاة من قرار منظمة الدول المصدرة للنفط اوابك القاضي بخفض الإنتاج وتعول عليها اوروبا بشكل كبير لتعويض النقص العالمي في النفط والغاز جراء حرب روسيا واوكرانيا المستمرة منذ 24 فبراير 2022.