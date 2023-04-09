قبل أحد الشعانين.. سعف النخيل يزين شوارع المنيا.. فيديو وصور

قدم "اليوم السابع" تقريرا مصورا، من شوارع مدينة المنيا، عن احتفالات أعياد الربيع، وكذلك أحد السعف أو الشعانين، من خلال السعف الذى يزين شوارع المنيا ويجد إقبالا كبيرا من قبل الأهالى على الشراء قبل قداس الأحد الذى تمتلئ فيه الكنائس بالشعب.
وأحد الشعانين هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة ويبدأ بــ أسبوع الآلام وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس ويسمى أيضا بأحد السعف أو الزيتونة، لأن أهالى القدس استقبلوه بالسعف والزيتون المزين مفترشين ثيابه وأغصان الأشجار والنخيل تحته.
ومن ناحية أخرى، تستعد الكنائس على مستوى محافظة المنيا لاستقبال الأعياد وإقامة القداسات وسط فرحة كبيرة، حيث تلاحم الأعياد فى مصر.
سعف النخيل يزين شوارع المنيا (1)
سعف النخيل يزين شوارع المنيا (2)
سعف النخيل يزين شوارع المنيا (3)
سعف النخيل يزين شوارع المنيا (4)
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