نائب محافظ المنيا يتفقد عددا من الأسواق والسلاسل التجارية لمتابعة توافر السلع

المنيا - حسن عبد الغفار

أجرى الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا ، جولة تفقدية بمدينة المنيا، للتأكد من توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية بالأسواق، والبيع بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان الكريم، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

رافق نائب المحافظ، الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، واللواء أ.ح هاني بدوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وممثلى مديرية الطب البيطرى، وعدد من الجهات المعنية، وشملت الجولة، تفقد عدد من السلاسل التجارية والهايبرات بحى شمال وغرب مدينة المنيا، وتفقد أسواق الخضر والفاكهة ومحال الدواجن والجزارة بحى غرب مدينة المنيا .

اطمئن نائب المحافظ خلال جولته علي توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات، كما تابع انتظام حركة البيع والشراء، وتوافر السلع التي تلبي احتياجات المواطنين وأطلع على قوائم الأسعار للتأكد من وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح ومعلن وبخاصة السلع الاستراتيجية .

وشدد نائب المحافظ، على التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة، مع التشديد على عدم عرض المنتجات التي شارفت على انتهاء صلاحيتها، لافتا إلى استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسعار وبخاصة السلع الاستراتيجية .

كما التقى نائب المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المحال لسؤالهم عن الأسعار والتأكد من عدم وجود أي مخالفات وناشدهم بضرورة الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.