ضبط 2750 عبوة ألبان وشيبسى وباتية منتهية الصلاحية فى طنطا

شنت مديرية التموين فى الغربية، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية برئاسته وعضوية ياسر مراد مدير الإدارة، ومحمد الشيخ مدير الرقابة بطنطا، بناءً على تعليمات تشديد الرقابة على الأسواق.
وأسفرت الحملة عن ضبط 2750 عبوة ألبان وشيبسى وباتيه انتهاء 1/4/2023، وانتهاء 7/4/2023 داخل ماركت بطنطا، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
وشنت مديرية التموين بالغربية، في وقت سابق، حملة تموينية بمدينة طنطا أسفرت عن قيام صاحب محل بقالة تموينى بتجميع سلع تموينية تقدر بمبلغ 8500 جنيه، وقيام صاحب محل تموينى بالتصرف فى سلع تموينيه تقدر بمبلغ 4000 جنيه كما تم تحرير محضر لمخبز بلدى قام بالتصرف فى 9 شكائر دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5 % زنة 50 كجم للشيكارة وتحرير 15 محضر منها محضر إثبات حالة عدم نظافة أوانى العجين و3 محاضر إثبات حالة لمبيعات وهمية دون إنتاج فعلى و12 محضر عدم إعلان عن الاسعار لمحال بقالة جملة وقطاعى تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.
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