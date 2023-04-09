ضبط 2750 عبوة ألبان وشيبسى وباتية منتهية الصلاحية فى طنطا

شنت مديرية التموين فى الغربية، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية برئاسته وعضوية ياسر مراد مدير الإدارة، ومحمد الشيخ مدير الرقابة بطنطا، بناءً على تعليمات تشديد الرقابة على الأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2750 عبوة ألبان وشيبسى وباتيه انتهاء 1/4/2023، وانتهاء 7/4/2023 داخل ماركت بطنطا، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.