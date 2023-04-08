ضبط سلع تموينية مدعمة تم تهريبها لدى بقالين في حملة تموينية بطنطا.. صور

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية بمدينة طنطا ضمت أشرف شرف الدين وطارق شعيب، ومحمد فضل والسعودى الجاريه ومحمدصلاح باز والسيد احمد الحواله المفتشين بادارة الرقابة التموينية بالمديرية اسفرت عن قيام صاحب محل بقالة تموينى بتجميع سلع تموينية تقدر بمبلغ 8500 جنيه.
وقيام صاحب محل تموينى بالتصرف فى سلع تموينيه تقدر بمبلغ 4000 جنيه كما تم تحرير محضر لمخبز بلدى قام بالتصرف فى 9 شكائر دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5 % زنة 50 كجم للشيكارة وتحرير 15 محضر منها محضر إثبات حالة عدم نظافة أوانى العجين و3 محاضر إثبات حالة لمبيعات وهمية دون إنتاج فعلى و12 محضر عدم إعلان عن الاسعار لمحال بقاله جمله وقطاعى تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.
حملة تموينية بطنطا (1)
حملة تموينية بطنطا (2)
حملة تموينية بطنطا (3)
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