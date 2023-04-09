صحة القليوبية: إصدار 154 رخصة منشآت طبية خاصة خلال 3 أشهر

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إصدار 154 ترخيص للمنشآت الطبية الخاصة، تنوعت بين 132 رخصة عيادة خاصة، و4 عيادات تخصصية، و8 تراخيص مركز طبى تخصصى، ورخصة محل بصريات، ورخصة مركز طب نفسى وعلاج الإدمان، ورخصة دار نقاهة، و7 رخصة علاج طبيعى.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية ، فى بيان لها، أنه جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة أميمة محمد عباس مدير عام الطب العلاجى بالقليوبية، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية، ومساعديه ومسئولى العلاج الحر بالإدارات، وقد تم التأكد من استيفاء هذه المنشآت للشروط والمعايير الصحية ومكافحة العدوى.

وتابعت المديرية، أنه تم أيضا الرد على 52 شكوى مقدمة على بوابة الشكاوى الحكومية، يأتى هذا تحت رعاية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور هشام زكى رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص.