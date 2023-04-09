اليوم السابع
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شاهد مسار الخط الأول للقطار السريع بعد تركيب القضبان.. صور

الأحد، 09 أبريل 2023 12:29 م
شاهد مسار الخط الأول للقطار السريع بعد تركيب القضبان.. صور مسار الخط الأول للقطار السريع
كتب سيد الخلفاوى

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تواصل وزارة النقل إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح، والذى أوشك على الانتهاء، حيث ظهر المسار مكتملا بنسب كبيرة فى بعض المناطق وعليه قضبان السكك الحديدية. 

 
ومشروع شبكة القطار الكهربائي السريع سيسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب و تقليل الازدحام المروري وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية. 
 
وتغطى منظومة القطار الكهربائي السريع أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من اكتوبر والمنيا الجديدة واسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) كما ستخدم المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية )في مصر خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والاقصر واسوان وابوسمبل والبحر الاحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الاخرى في مصر. 
 
كما تساهم شبكة القطار الكهربائي السريع في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق فى الصناعية أو الزراعية المار بها، وكذلك المساهمة في نقل المنتجات بالاضافة الى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات. 
 
جدير بالذكر، ان شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجاري انشائها مكونة من 4 خطوط تغطي أنحاء الجمهورية بآجمالي اطوال تصل الي 2250 كم ويبلغ طول الخط الاول العين السخنة / العلمين /مطروح 675كم. 
 
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القطار السريع

القطار الكهربائي السريع

الخط الاول للقطار السريع

مسار القطار السريع

النقل



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