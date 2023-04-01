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النقل: بدء تصنيع القطار الكهربائى السريع لمصر

السبت، 01 أبريل 2023 03:30 ص
النقل: بدء تصنيع القطار الكهربائى السريع لمصر القطار الكهربائي السريع - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت وزارة النقل المصرية أنه تم البدء فى تصنيع القطار الكهربائى السريع المقرر تشغيله في مصر ضمن منظومة شبكة القطارات السريعة التي تنفذها مصر بأطول 2000 كم تقريبا على 3 خطوط تربط جميع المدن المصرية.
 
وأوضحت وزارة النقل أنه يتم تصنيع القطارات السريعة والقطارات الإقليمية لشبكة القطار الكهربائى السريع داخل مصنع شركة سيمنز بمدينة كريفيلد الألمانية، وفقا لأحدث نظم التكنولوجيا العالمية، ويتم الآن الإنتاج الكمى للقطارات الخاصة بمصر.
 
وتتألف المنظومة الجديدة لشبكة القطارات الكهربائية السريعة بمصر من 3 خطوط رئيسية بطول 2000 كم، حيث يعتبر الخط الأول خطًا مماثلًا لقناة السويس فى أهميتها الاستراتيجية، وسيربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر ومدن الإسكندرية والعلمين ومطروح على البحر المتوسط بطول 660 كم.
 
وأكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن منظومة القطار الكهربائى السريع ستمثل نقلة نوعية هائلة فى وسائل المواصلات فى مصر، وستغطى أنحاء الجمهورية، كما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما انها أيضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.
 
وتمثل شبكة السكك الحديدية عالية السرعة الجديدة وسيلة نقل موثوقة وآمنة ومستدامة لنقل المواطنين وشحن البضائع لجميع أنحاء البلاد، ويساهم أيضًا هذا المشروع العملاق فى خلق الآلاف من فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادى فى مصر، وتحسين جودة حياة ملايين المصريين يوميا.

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