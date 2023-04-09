وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم أنه من المفترض أن تجري الكوريتان مكالمتين يوميا، مرة صباحا ومرة بعد الظهر، عبر الخطوط الساخنة العسكرية وخطوط الاتصال عبر الحدود، لكن كوريا الشمالية توقفت عن الرد على المكالمات الواردة من الجنوب بعد ظهر يوم الجمعة.



وأجرى الجنوب اليوم الأحد مكالمة عبر الخط العسكرى الساخن في التاسعة صباحا، لكن لم يتم الرد عليها مرة أخرى، وفقًا لمسؤولي وزارة الدفاع الكورية الجنوبية. ولا يتم إجراء الاتصالات عبر خط الاتصال الساخن خلال عطلات نهاية الأسبوع.



وقال مسؤولو الوزارة إنهم يخططون لمحاولة الاتصال بالشمال الساعة 4 مساءً. ومن غير الواضح سبب رفض كوريا الشمالية الرد على المكالمات.



لكن الامتناع عن الرد يأتي وسط تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية في أعقاب تجارب الأسلحة الأخيرة لكوريا الشمالية احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.